الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه وتراجع الأسترالي واليوان بعد بيانات صينية ضعيفة

■ سنغافورة/لندن – رويترز: عزز الدولار مكاسبه أمس الثلاثاء إذ يكافح المتعاملون لمواكبة توقعات النمو المتباينة لأكبر اقتصادين في العالم إلا أنهم لم يكترثوا كثيراً بمجموعة جديدة مخيبة للآمال من بيانات التجارة الصينية.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو/تموز، إذ انخفضت الواردات 12.4 في المئة عنها قبل عام والصادرات 14.5 في المئة، وذلك في علامة أخرى على تعثر التعافي الاقتصادي للصين.

وزاد تدهور اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي في بادئ الأمر بعد صدور البيانات، لكن العملات الثلاثة عوضت لاحقاً بعض الخسائر بفضل رهانات على أن تعزز البيانات الضعيفة الحاجة لمزيد من إجراءات التحفيز من بكين.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2334 للدولار، وكذلك تراجع في السوق الداخلية إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2223 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.38 إلى 0.6549 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.55 في المئة إلى 0.60735 دولار.

وارتفع الدولار على نطاق واسع وزاد 0.6 مقابل الين الياباني. وسجل في أحدث التعاملات 143.26 ين.

ومع أن تحركات العملات كانت طفيفة في مستهل التعاملات الآسيوية فقد عزز الدولار مكاسبه خلال الجلسة مع هشاشة الإقبال على المخاطرة وإخفاق الأسهم الآسيوية في أن تلحق بركب مكاسب وول ستريت.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.25 في المئة إلى 1.2753 دولار، في حين انخفض اليورو 0.09 في المئة إلى 1.0991 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.18 في المئة إلى 102.26، مبتعداً عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الجمعة عقب صدور تقرير متباين حول الوظائف بالولايات المتحدة إذ أشار إلى تراجع في قوة سوق العمل مع استمرار متانتها.

وفي سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1967.90 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها غداً الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر/أيلول. ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضاً 0.2 في المئة إلى 1237.38 دولار.