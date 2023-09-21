الدولار بأعلى مستوى منذ مارس 2022 بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

إسطنبول: صعد مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة، الخميس، صوب أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار الماضي، مدفوعا بتصريحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي، رجح فيها زيادة على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.

والأربعاء، أبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين في وول ستريت، وذلك للمرة الثانية خلال آخر 6 اجتماعات، لتبقى ضمن نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة.

لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول، قال في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، وتابعته الأناضول، إن “الوضع النقدي وأسعار المستهلك الحالية في أمريكا، تحتاج إلى زيادة إضافية على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري”.

وفي التعاملات الصباحية الخميس، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات المنافسة، إلى 105.68 بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة مقارنة مع إغلاق جلسة الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار الماضي.

كما أكد باول على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية “متشددة” خلال العام المقبل، للتأكد من أن مسار التضخم المرتفع وصل إلى نهايته.

والدولار القوي، يضعف عقود الذهب، التي تراجعت في التعاملات الصباحية، الخميس، بنسبة 0.2 بالمئة أو 5 دولارات إلى 1924 دولارا للأونصة.

(الأناضول)