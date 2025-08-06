الدولار حبيس نطاق ضيق مع ترقب لشغل مقعد بمجلس الاحتياطي الاتحادي

سنغافورة: تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحه لمنصب سيصبح شاغرا في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع، فيما قلص بشكل منفصل البدلاء المحتملين لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى قائمة قصيرة من أربعة مرشحين.

وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي استقر على غير المتوقع في يوليو تموز حتى مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات، مما يؤكد على الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي جراء رسوم ترامب الجمركية التي بدأت أيضا في التأثير على أرباح الشركات.

ومع هذا، لم يؤثر ذلك كثيرا على الدولار إذ يتوخى المتعاملون الحذر قبل ورود الأنباء بشأن من سيشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. وتتزايد المخاوف من أن يغزو الولاء الحزبي مجال سياسة البنك المركزي.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر في أحدث تعاملات مسجلا 147.54 ين، في حين ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.5760 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3304 دولار.

وكانت التحركات في العملات خلال الليل محدودة.

(رويترز)