الدولار على استقرار وسط تزايد التوقعات بوقف رفع الفائدة في أمريكا

سنغافورة: استقر الدولار اليوم الجمعة وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا معتدلا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو تموز، فيما يحوم الين قرب عتبة رئيسية عند 145 للدولار.

وتراجع الين 0.10 بالمئة إلى 144.89 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ 30 يونيو حزيران عندما اخترق مستوى 145 مقابل الدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من التدخلات من جانب السلطات اليابانية.

وتدخلت اليابان في سبتمبر أيلول من العام الماضي عندما ارتفع الدولار وتجاوز 145 ينا.

كما هبط الين مقابل اليورو إلى 159.135، وهو ما يقل قليلا عن ذروة 15 عاما التي لامسها أمس الخميس عند 159.19.

(رويترز)