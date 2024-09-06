الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع وسط ترقب لبيانات وظائف

طوكيو – استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة بعدما أرسلت أرقام تتعلق بسوق العمل إشارات متباينة قبل بيانات وظائف شهرية مهمة ستصدر في وقت لاحق من اليوم ومن المرجح أن تحدد وتيرة تيسير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.03 بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض بنحو 0.2 بالمئة الليلة الماضية ولامس 100.96 للمرة الأولى منذ 29 أغسطس آب. وانخفض على مدار الأسبوع بنحو 0.7 بالمئة.

(رويترز)