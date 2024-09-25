الدولار عند أدنى مستوى في 14 شهرا مقابل اليورو

نيويورك: انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 14 شهرا مقابل اليورو اليوم الأربعاء وسط تزايد الرهانات على خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نوفمبر تشرين الثاني بسبب تراجع التفاؤل تجاه سوق العمل، بينما تراجع اليوان مع تزايد الشكوك حيال تأثير جولة حكومية جديدة من التحفيز الاقتصادي.

وهبط الدولار أمس الثلاثاء بعد بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول وسط مخاوف متزايدة تجاه سوق العمل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) تراهن الأسواق على فرصة نسبتها 59 بالمئة في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 50 نقطة أساس في السابع من نوفمبر تشرين الأول، وذلك مقارنة بفرصة نسبتها 37 بالمئة قبل أسبوع، بينما تبلغ توقعات خفضها 25 نقطة أساس 41 بالمئة.

بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي تيسير السياسة النقدية بخفض أكبر من المعتاد مقداره نصف نقطة مئوية قال رئيس المجلس جيروم باول إن الهدف منه إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض بعد أن تراجع التضخم.

وارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1185 دولار، وبلغ في وقت سابق 1.1214 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2023.

وارتفع مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 100.48، وانخفض في وقت سابق إلى 100.21 وهو ما يماثل أدنى مستوى له في 18 سبتمبر أيلول والذي كان الأضعف منذ يوليو تموز 2023.

وارتفع الدولار 0.69 بالمئة إلى 144.2 ين.

وتخلى اليوان عن مكاسبه السابقة، غداة إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا لمساعدة الاقتصاد على الخروج من حالة الانكماش والعودة نحو أهداف النمو.

وارتفع الدولار 0.25 بالمئة إلى 7.028 يوان في التعاملات الخارجية. ووصلت العملة الصينية في وقت سابق إلى 6.9952، وهو أقوى مستوى منذ مايو أيار 2023.

وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.39 بالمئة إلى 0.6864 دولار. وكان قد بلغ في وقت سابق 0.6908 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2023.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.73 بالمئة إلى 63758 دولارا.

(رويترز)