اقتصاد | أخبار

الدولار عند أدنى مستوى في 4 أشهر وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد

7 - مارس - 2025

حجم الخط
1

طوكيو: تراجع الدولار اليوم الجمعة ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع زيادة حالة عدم اليقين والقلق إزاء آفاق نمو أكبر اقتصاد في العالم بسبب سياسة الرسوم الجمركية المتغيرة، مما جعل المستثمرين ينتظرون بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ولم يُطمئن إعفاء آخر من الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس الأسواق المتوترة إلا قليلا، مما أبقى الين، الذي يعد ملاذا آمنا، قريبا من أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

كما بلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.8814.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 10:44 ص

    هه ترامب سيكون نحسا على الاقتصاد الأمريكي يا انريكي والدليل ارتفاع سعر البيض وندرته في بعض الولايات الأمريكية يا عينيا 😎😁

    رد

أخبار ذات صلة

الدولار يهبط مع تراجع الاقتصاد الأمريكي والأزمات التجارية
6 - يونيو - 2025
الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع مع تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد
3 - يونيو - 2025
انهيار الدولار: الأزمة لم تعد مجرد نظرية
28 - أبريل - 2025
تراجع كبير للدولار والأسهم الأمريكية
21 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية