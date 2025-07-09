الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الين مع احتدام حرب التجارة

طوكيو: ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الين اليوم الأربعاء بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمزيد من الإعلانات المتعلقة بالتجارة عقب إعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على اليابان وشركاء تجاريين آخرين.

وصعد الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى أمس الثلاثاء بعد تهديد ترامب الأحدث بفرض رسوم جمركية بداية من الأول من أغسطس آب.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ستكون هناك إعلانات اليوم الأربعاء بشأن “سبع دول على الأقل لها علاقة بالتجارة”، دون أن يحدد أي تفاصيل.

وهدد أيضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على النحاس المستورد. وقال إنه سيفرض قريبا رسوما يهدد بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية.

ورغم مكاسبه الأخيرة، لا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، منخفضا بأكثر من ستة بالمئة منذ أن كشف ترامب في الثاني من أبريل نيسان عن رسوم جمركية شاملة مضادة في “يوم التحرير” مما أثار موجة بيع في الأسواق، لكنه أجلها في وقت لاحق لإعطاء وقت للتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية.

وقال راي أتريل المسؤول عن استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني “أثر رد فعل السوق للمرة الثانية على إعلانات الرسوم الجمركية المضادة سلبا على الدولار على أساس أن هذه الإجراءات ستلحق ضررا مماثلا أو أكبر بالولايات المتحدة كما في دول أخرى”.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة إلى 146.75 ين بعد أن لامس 147.19 مقابل العملة اليابنية، وارتفع 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع ليسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.

(رويترز)