الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع استمرار مخاوف الفائدة

سنغافورة: صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة بالمئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

ونزل الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز أربعة بالمئة.

(رويترز)