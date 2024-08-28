الدولار قرب أدنى مستوى في عام والمتعاملون يبحثون عن مؤشرات حول خفض الفائدة الأمريكية

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في عدة أعوام، وسط تركيز الأسواق على البحث عن مؤشرات لتقييم حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع الشهر المقبل.

وتركز الاهتمام في آسيا على العملة المشفرة بتكوين التي هوت بما يزيد على أربعة بالمئة بعد أن تجاوزت عتبة 60 ألف دولار.

وصعد الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم المحلي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في يوليو تموز، لكن المضي بشكل عام نحو كبح ارتفاع الأسعار كان مخيبا للآمال. واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.06793 دولار أمريكي.

وظلت التحركات بشكل عام في سوق الصرف طفيفة مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات جديدة تتعلق بأكبر اقتصاد في العالم.

(رويترز)