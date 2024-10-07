الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع على خلفية الصراع في الشرق الأوسط

لندن – رويترز: ظل الدولار أمس الاثنين قريبا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع كما سجله يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية القوية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير وظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في ستة أشهر خلال سبتمبر/ أيلول وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.05 بالمئة إلى 102.60. وكان المؤشر قد ارتفع يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 102.69 مسجلا مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 في المئة وكانت الأكبر منذ عامين.

وفي الشرق الأوسط، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة وأهدافا لحزب الله في لبنان بالتزامن مع الذكرى الأولى لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي أشعلت فتيل الحرب. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن كل الخيارات مفتوحة للرد على إيران.

واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، منخفضا 0.06 بالمئة. وانخفض الين قليلا إلى 149.10 للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 16 أغسطس/ آب، قبل أن يقلص خسائره ليتداول عند نحو 148.60 للدولار. وجاء ذلك بعد أن هوى الين بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل عام 2009.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة مقابل الدولار.

وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2658.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة عند 2677.90 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز «أسعار الذهب عالقة في صراع قوي بين ارتفاع الدولار والطلب المستمر على الملاذ الآمن، مما سيبقيها على الأرجح بالقرب من المستويات الحالية. وقد تكون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة حاسمة لكسر هذا الجمود».

وتترقب السوق الآن محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل سوق المال لدى كينيسيس «بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها هذا الأسبوع مهمة، لتوقع ما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنني لا أتصور مفاجأة لأن السوق تتوقع بالفعل بنسبة 100 بالمئة تقريبا أن (يخفض) المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط». ويرى المتداولون احتمالية بنسبة 95 في المئة أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل، بعد أن أشار تقرير وظائف يوم الجمعة إلى متانة الاقتصاد الأمريكي وهو ما سيدفع المجلس الاحتياطي على الأرجح إلى عدم إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 31.98 دولار، وخسر البلاتين 0.4 في المئة إلى 986.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1020.78 دولار.