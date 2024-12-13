الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في شهر بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية

طوكيو: ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل قبل أن يتريث إزاء المزيد من التخفيضات.

وتلقى الدولار دعما أيضا مقابل اليورو والفرنك السويسري عقب خفض أسعار الفائدة من بنكيهما المركزيين في اليوم السابق، وكذلك مقابل الين وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وعملات أخرى إلى 107.05 للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني. وزاد المؤشر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

(رويترز)