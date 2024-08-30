الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 أسابيع

طوكيو: اقترب الدولار من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل عملات رئيسية في تداولات اليوم الجمعة متجها لإنهاء موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع بعد أن قلصت بيانات اقتصادية الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار مع تباطؤ التضخم في ألمانيا وإسبانيا مما عزز احتمالات تيسير البنك المركزي الأوروبي لسياساته النقدية.

واستقر الين قرب مستوى 145 مقابل الدولار بعد تراجعه أمس الخميس إذ اقتفى الدولار الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتجاهلت العملة اليابانية إلى حد كبير البيانات الصادرة اليوم الجمعة والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 2.4 بالمئة في أغسطس آب. وتجاوز بذلك مجددا هدف بنك اليابان عند اثنين بالمئة على الرغم من أن مقياسا آخر يستبعد تكاليف الطاقة ارتفع 1.6 بالمئة فقط.

وأظهرت بيانات أمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الثاني، وهو رقم معدل مقارنة مع نسبة 2.8 بالمئة المعلنة الشهر الماضي.

(رويترز)