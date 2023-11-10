الدولار يتجه لتحقيق أفضل أسبوع في 3 أشهر مقابل الين الياباني

■ سنغافورة – رويترز: اتجه الدولار لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في ثلاثة أشهر أمس الجمعة، بعد أن حطم جيروم باوِل، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، ومجموعة من مسؤولي المجلس توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وقال عدد كبير من صُنّاع السياسة في الاحتياطي الاتحادي من بينهم باوِل أمس الأول أنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة ضد التضخم، وهي تعليقات رأتها الأسواق متشددة وأدت إلى ارتفاع العملة الأمريكية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام عند 151.355 ين أمس الجمعة ولامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وقالت محللة السوق في «سي.إم.سي ماركتس»، تينا تينج «كان خطاب باوِل متشدداً للغاية وأثر ذلك حقاً على المعنويات».

وجاءت تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي بعد أسبوع من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتعزيز التوقعات بأنها قد بلغت ذروتها مما تسبب في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب ذلك.

ومع ذلك، استعاد الدولار مكانته هذا الأسبوع وفي طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 في المئة مقابل الين، وهو أفضل أداء له منذ أغسطس/آب.

فيما يتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو تكبد خسائر أسبوعية 2.3 في المئة و1.75 في المئة على الترتيب مقابل الدولار، في أكبر انخفاض لهما منذ أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.63615 مقابل العملة الأمريكية بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوع عند 0.6352 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين سجل النيوزيلندي 0.5895 دولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل أيضاً إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.5886 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أما اليورو، فاستقر عند 1.06665 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 في المئة إلى 1.2227 دولار. وكلاهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 0.6 في المئة و1.2 في المئة على الترتيب.

في غضون ذلك، استقرت «بتكوين» أكبر عملة مُشّفَّرة في العالم قرب أعلى مستوياتها في 18 شهراً وتم شراؤها في أحدث التعاملات بمبلغ 36653 دولاراً بعد أن بلغت ذروتها عند 37978 دولاراً في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2022.

أما «إيثر» ثاني أكبر عملة مُشَفَّرة فقفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان إلى 2136.50 دولار.

وارتفعت أسعار الأصول الرقمية وسط تكهنات بشأن موافقة وشيكة على صندوق لتداول فوري لبتكوين في البورصة تابع لشركة بلاك روك.

وفي سوق المعادن النفيسة تتجه أسعار الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تميل للتشديد النقدي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية المبكرة عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول أمس الأول. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1964.50 دولار.

ويتجه الذهب أيضاً لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 979.43 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهراً.

وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 857.61 دولار ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/حزيران 2021. وارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 22.72 دولار.