الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل وسط ارتفاع الطلب على عملة الملاذ الآمن

سنغافورة: استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل نيسان بسبب الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يكون نشاط السوق متواضعا قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي ربما تساعد في تشكيل توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات، إلى 101.92 في أحدث التعاملات وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 102.09 الذي لامسه أمس الخميس. وارتفع المؤشر على مدار الأسبوع 1.5 بالمئة.

(رويترز)