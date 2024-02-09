الدولار يتجه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع

■ طوكيو/لندن – رويترز: انخفض الين إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع أمس الجمعة، في حين يتجه الدولار لتقدم أسبوعي رابع مع انحسار رهانات المتعاملين على مدى سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة ومدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) لها.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي بلغ 149.395 للدولار بعد أن انخفض إلى 149.495 في وقت سابق من الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفض الين 0.76 في المئة في الجلسة السابقة، ويتجه للانخفاض 0.68 في المئة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 104.19 بعد أن ارتفع 0.1 في المئة أمس الأول. وذلك في أعقاب إشارة بيانات إلى مرونة سوق العمل الأمريكية، مما وجه ضربة أخرى للرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأسبوعيا، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.07715 دولار. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.26135 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.39 في المئة إلى 0.61205 دولار أمريكي، مدعوماً بالرهانات على تأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أو حتى احتمال رفع أسعار الفائدة أكثر، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع قوة فاقت التوقعات لسوق الوظائف.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6491 دولار أمريكي.

وارتفعت بيتكوين 1.5 في المئة إلى نحو 46 ألف دولار، وتتجه العملة الامُشَفَّرة لتحقيق تقدم أسبوعي ثمانية في المئة، وهو ما سيكون أفضل أداء لها في شهرين.

وفي سوق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب أمس مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوض ارتفاع الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تتصاعد بسبب اضطرابات الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الصباحية الفورية 2032.70 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع المعدن الأصفر 0.3 في المئة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2048.40 دولار للأوقية. وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى السادس عشر من فبراير/شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة. وقال هوغو باسكال، تاجر المعادن النفيسة في «إنبروفد»، إن بعض الضغوط في البنوك الإقليمية الأمريكية والطلب في العام الصيني الجديد والتوترات في الشرق الأوسط قد وضع حداً لسعر المعدن.

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية مع رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية لما دون أسعار البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2018.

وواصل البلاديوم التراجع منخفضا 0.1 في المئة إلى 886.40 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 887.44 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 22.68 دولار.