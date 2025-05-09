الدولار يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قبل محادثات وشيكة بين أمريكا والصين

سنغافورة/لندن – رويترز: إتجه الدولار صوب مكاسب أسبوعية مقابل معظم العملات الرئيسية أمس الجمعة بعد أن أثار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا آمالاً في إحراز تقدم في المحادثات الوشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه ليس في عجلة من أمره.

وتتجه الأسواق المالية إلى عطلة نهاية أسبوع تهيمن عليها المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت في سويسرا.

ولامس اليورو أدنى مستوى في شهر عند 1.1197 دولار الليلة الماضية، وانخفض 0.6 في المئة خلال الأسبوع، وارتفع في أحدث تعاملات أمس 0.2 في المئة إلى 1.2253 دولار. وتراجع الين الياباني، الذي يعد مؤشراً جيداً على ثقة المستثمرين، بنحو 0.4 في المئة هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوى في شهر عند 146.18 مقابل الدولار قبل أن يرتفع إلى 145.195 ويترك الدولار على نزول 0.5 في المئة خلال أمس.

أما الجنيه الإسترليني الذي ارتفع بعد أنباء عن اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة وبريطانيا فبدد مكاسبه عندما تبين أن الاتفاق محدود للغاية. وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3220 للدولار في التعاملات المبكرة أمس الجمعة.

وتسمح اتفاقية «البنود العامة» بتوسيع نطاق وصول المنتجات الزراعية بشكل متواضع لكلا البلدين وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية، لكنها تُبقي على الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة.

وقال فولكمار باور الخبير الإستراتيجي في «كومرتس بنك» الألماني «أجد صعوبة بشكل عام في فهم سبب ارتفاع الدولار في تداولات اليوم، فالاتفاق (أو بالأحرى عدم الاتفاق) ليس كبيراً جداً ولا يبعث بالضرورة على الأمل في توقع نتائج أهم بكثير في المفاوضات مع دول أخرى».

وقال ستيف إنغلاندر، مسؤول أبحاث العملات في بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني في مذكرة للعملاء إن رد فعل السوق بشراء الدولار ربما يعكس تفاؤلاً أكبر بإمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقات المتعلقة بالرسوم وليس بالضرورة احتفاء بالاتفاق مع بريطانيا.

وصعدت عملة بتكوين المُشَفَّرة مرة أخرى فوق 100 ألف دولار مما يعكس شهية متجددة للمخاطرة.

وقال ترامب إنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة والصين مرجحا خفض الرسوم الجمركية على بكين البالغة 145 في المئة.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» نقلاً عن مصادر لم تحددها أن الإدارة الأمريكية تدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بأكثر من النصف، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك.

وفي سوق المعادن النفيسة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3316.29 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3321.60 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين في المئة أمس الأول إلى 3274.38 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا.

وقال ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهما أبرما «اتفاقا يمثل انفراجة».

وقال كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم»، تيم ووترر «لا يزال الإقبال على شراء الذهب عند انخفاض أسعاره أمراً شائعاً مما يَحُدّ حتى الآن من نزوله رغم تراجع الطلب على الملاذ الآمن إلى حد ما بسبب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا».

وأضاف «قد يكون لتطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيتم تداول الذهب فوق مستوى 3300 دولار أو دونه الأسبوع المقبل».

وذكر ترامب أيضاً أنه يتوقع أن تجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات جوهرية بشأن التجارة مطلع الأسبوع ورجح أن يتم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على بكين والبالغة 145 في المئة.

ومن المقرر أن يُلقي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كلمات لتقديم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسات البنك المركزي الأمريكي.

وثبت مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء أسعار الفائدة وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 980.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 978.21 دولار.