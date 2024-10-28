الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية والين يتراجع بعد الانتخابات اليابانية

لندن – رويترز: يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في حين هبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الإثنين إذ يعتقد المستثمرون أن خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان للأغلبية البرلمانية في انتخابات أمس الأول من شأنه إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 3.6 في المئة إلى 104.46 خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2022.

وفي التعاملات الآسيوية، تراجع الين إلى نحو 153.88 للدولار و166.06 لليورو، وهو أضعف أداء له منذ أواخر يوليو/تموز. وهبط الين في أحدث التعاملات نحو 0.7 في المئة أمام الدولار لتبلغ خسائره منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 6.4 في المئة، وهو أكبر انخفاض لإحدى العملات الرئيسية في العالم.

وارتفع الدولار متجهاً إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية في عامين ونصف العام مع ظهور دلائل على متانة الاقتصاد الأمريكي. وساهمت الرهانات على فوز دونالد ترامب بالرئاسة في رفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية تحسباً لسياسات قد تؤخر خفض أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.0790 دولار أمس لكنه انخفض بأكثر من ثلاثة في المئة خلال الشهر. وسجل الجنيه الإسترليني 1.2952 دولار وهبط 3.1 في المئة هذا الشهر.

وتسببت خيبة الأمل في خطط التحفيز الصينية في تعرض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط وتراجعهما إلى أدنى مستويين في شهرين ونصف الشهر أمس الإثنين.

وهبط الدولار النيوزيلندي ستة في المئة هذا الشهر ليسجل 0.5958 دولار أمريكي، في حين انخفض نظيره الأسترالي 4.6 في المئة هذا الشهر إلى 0.6579 دولار أمريكي.

وفي سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب أمس تحت ضغط من قوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2732.98 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار مستوىً قياسياً عند 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2745.10 دولار للأوقية.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ أبريل نيسان 2022، وهو ما يجعل حيازة المعدن النفيس أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ويرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

وتلقى الذهب بعض الدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وتظهر أحدث استطلاعات الرأي منافسة متقاربة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 33.42 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 في المئة إلى 1019.30 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1186.35 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.