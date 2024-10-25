الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

سنغافورة: استقر الدولار بوجه عام اليوم الجمعة ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة بدعم من تراجع التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وتزايد الرهانات على احتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة ليعود إلى البيت الأبيض.

واستقر الين قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر متجها إلى مواصلة الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي قبل انتخابات عامة في اليابان مطلع الأسبوع من المرجح أن تًعقّد خطط السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي.

وسيصوت الناخبون اليابانيون يوم الأحد في انتخابات عامة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد يخسر هيمنته التي دامت لفترة طويلة. وقد يكون لحالة عدم الاستقرار السياسي آثار على مسار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي من مستوياتها القريبة من الصفر. ويجتمع البنك المركزي في 30 و31 أكتوبرتشرين الأول.

وارتفع الين في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة ليسجل 151.69 للدولار، لكنه يقترب من تسجيل انخفاض أسبوعي يبلغ 1.4 بالمئة.

(رويترز)