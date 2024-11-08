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الدولار يتجه للصعود في ختام أسبوع مضطرب مع التركيز على اجتماع صيني

8 - نوفمبر - 2024

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سنغافورة: عاود الدولار الارتفاع اليوم الجمعة ويتجه إلى إنهاء أسبوع مضطرب بمكاسب طفيفة مع تقييم الأسواق لتأثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والتوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وستختتم الصين قبل نهاية التداولات الآسيوية اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الذي استمر خمسة أيام وظل المستثمرون يتابعونه بحثا عن تفاصيل بشأن إجراءات التحفيز التي يمكن أن ترفع قيمة اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وانخفض الدولار في الجلسة السابقة مع توقف المتعاملين عن الرهان على فوز ترامب بعد تفوقه في الانتخابات.

ودفع هذا الجنيه الإسترليني بعيدا مجددا عن المستوى النفسي المهم البالغ 1.30 دولار، وتراجع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.0782 دولار.

(رويترز)

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