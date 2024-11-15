الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من توقعات خفض أقل للفائدة

سنغافورة: يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أقل وتقديرات بأن سياسات دونالد ترامب قد تزيد من التضخم عندما يتولى منصبه في يناير كانون الثاني.

ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81 ويمضي لتحقيق مكسب أسبوعي 1.76 بالمئة في ما سيكون أفضل أداء له منذ سبتمبر أيلول.

ويتجه الجنيه الإسترليني لخسارة أسبوعية باثنين في المئة بما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير كانون الثاني 2023. وارتفع قليلا في أحدث التعاملات 0.06 بالمئة إلى 1.2676 دولار.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.0541 دولار ليظل قرب أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة السابقة. ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 1.67 بالمئة، وهو أيضا أقل مستوياته منذ أكثر من شهر.

(رويترز)