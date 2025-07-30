الدولار يتذبذب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

سنغافورة: تذبذب الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، في حين يتجه اليورو لوقف سلسلة مكاسب استمرت ستة أشهر مع تقييم المستثمرين تكلفة اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصعد الين مقابل الدولار بعد زلزال قوي هز شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وتسبب في حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في المنطقة ومعظم أنحاء الساحل الشرقي لليابان.

وشهدت أسواق العملات استقرارا على الأغلب مع تردد المستثمرين في وضع الرهانات قبل تقارير اقتصادية حاسمة واجتماعات البنوك المركزية في كندا واليابان والولايات المتحدة.

واتفق المسؤولون الأمريكيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يوما، وذلك بعد محادثات في ستوكهولم على مدى يومين وصفها الجانبان بالبناءة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأمر متروك للرئيس دونالد ترامب ليقرر ما إذا كان سيمدد الهدنة التي تنتهي في 12 أغسطس آب.

(رويترز)