الدولار يتراجع بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

سنغافورة: يتجه الدولار اليوم الجمعة صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في حين ارتفع الين وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في اليابان.

ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بتخفيض الفائدة بحلول يونيو حزيران.

وقال باول إن البنك “ليس بعيدا” عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو مسجلا أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0956 دولار خلال التعاملات الآسيوية، مما أعاده لمنتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ عام. وارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الدولار خلال الأسبوع.

(رويترز)