الدولار يتراجع وسط مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في عهد ترامب

سنغافورة: هبط الدولار اليوم الإثنين مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من شأنها أن تثير الشكوك في استقلالية البنك.

وقال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس وفريقه يواصلان دراسة إمكانية إقالة جيروم باول رئيس البنك المركزي، وذلك بعد يوم واحد من تصريح ترامب أن إقالة باول “لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية”، في الوقت الذي دعا فيه البنك إلى خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وبلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين. كما انخفض بنسبة 0.9 في المئة مقابل الفرنك السويسري في بداية الجلسة الآسيوية اليوم مع استمرار تفاقم أزمة الثقة في الدولار.

وشهدت التعاملات ركودا مع إغلاق الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ بمناسبة عيد القيامة. وكانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة رسمية.

وقال فيشنو فاراثان رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا “باستثناء اليابان” في بنك ميزوهو “باول لا يتبع ترامب مباشرة، لذا لا يستطيع ترامب إقالته. لا يمكن عزله من منصبه إلا بموجب إجراءات معينة يُعتقد أنها تمثل عائقا أعلى.. ولكن هل يستطيع الرئيس تحريك الأمور لتقويض ما يفترض أنها استقلالية الاحتياطي الاتحادي؟ بالتأكيد يستطيع”.

وأضاف “أرى أنهم ليسوا بحاجة حتى لإقالة باول فورا. يكفي خلق انطباع بأنه يمكن تغيير النظر إلى استقلالية الاحتياطي الاتحادي بشكل جذري”.

وسجّل اليورو أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.1476 دولار، بينما انخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.58 في المئة إلى 141.40 ين ياباني.

وبلغ الجنيه الإسترليني ذروته وسجل 1.3339 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول. كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6396 دولار.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، ما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.623 دولار اليوم الإثنين.

وتراجع الدولار بنسبة 0.9 في المئة مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8119، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.46 في المئة ليصل إلى 0.5964 دولار.

وفي سياق آخر، ارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 في المئة إلى 7.2966 للدولار.

وارتفعت بتكوين أكثر من اثنين في المئة إلى 86.838 دولار.

وأبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير عند التثبيت الشهري اليوم للشهر السادس على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق. وتتوقع الأسواق طرح المزيد من التحفيزات قريبا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

(رويترز)