الدولار يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهراً مقابل اليورو قبل كلمة رئيس المركزي الأمريكي

طوكيو/ لندن – رويترز: تعافى الدولار من أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل اليورو أمس الخميس عشية كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الجمعة، إذ يرى البعض أن نزول الدولار في الآونة الأخيرة كان مبالغا فيه نسبيا مقابل عملات رئيسية أخرى.

انخفضت العملة الأمريكية على خلفية مخاوف من تراجع الاقتصاد وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب من خفض أسعار الفائدة.

لكن باول ربما يبخل بتقديم الكثير من التفاصيل، إذ إن ستكون هناك بيانات عن الوظائف والتضخم في أغسطس/آب لن تصدر إلى بعد كلمته، لكنها ستكون قبل اجتماع 17 و18 سبتمبر/أيلول.

وأظهرت محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 30 و31 يوليو/تموز الذي صدر أمس الأول أن «الأغلبية العظمى» من المسؤولين قالوا إنهم يرجحون خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وارتفع مؤشر الدولار 0.44 في المئة إلى 101.57.

وكان قد بلغ 100.92 يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 28 ديسمبر كانون الأول.

وانخفض اليورو 0.41 في المئة إلى 1.1103 دولار. وكان قد بلغ 1.11735 دولار أمس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2023.

وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل الدولار بعد تقرير أظهر أن نشاط الأعمال البريطاني تسارع هذا الشهر وانخفضت ضغوط التكاليف إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

لكنه في أحدث تعاملات انخفض 0.02 في المئة إلى 1.3085 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.3130 دولار.

وهو غير بعيد عن أعلى مستوى عند مستوى 1.3144 دولار الذي بلغه في يوليو/تموز 2023، والذي في حالة تخطيه، سيستهدف أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022.

وارتفع الدولار 0.82 في المئة مقابل الين إلى 146.44 ين.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.05 في المئة إلى 60605 دولار.

وفي سوق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب أمس مع ارتفاع الدولار، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحثاً عن مزيد من المؤشرات بشأن الخفض المرتقب لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2507.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما بلغ في جلسة الثلاثاء أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2543.40 دولار.

وقال محلل أسواق المال لدى «كينسيز مَني» كارلو ألبرتو دي كاسا «كان ارتفاع أسعار الذهب سريعاً للغاية ومدعوماً بتوقعات بميل كبير من مجلس الاحتياطي الاتحادي للتيسير وانخفاض قوي للدولار…أتوقع توقفا مؤقتا لتحركات عند مستوى يتراوح بين 2450 و2500 دولار».

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام بدعم زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن والآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.40 في المئة إلى 959.66 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 954.24 دولار.