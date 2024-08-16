الدولار يتماسك بعد تهدئة بيانات أمريكية لمخاوف الركود

طوكيو: حوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين اليوم الجمعة بعد تسجيل أكبر مكسب يومي له مقابل العملات الرئيسية في أربعة أسابيع، إذ أدت بيانات اقتصادية أمريكية قوية إلى تهدئة مخاوف دخول الاقتصاد في ركود.

وتلقى الدولار دفعة إضافية مقابل العملة اليابانية بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة أمس الخميس إذ قلص المتعاملون رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمعدل كبير الشهر المقبل.

واستفادت العملات الحساسة لمؤشرات الخطر مثل الجنيه الإسترليني بعدما أدى تحسن التوقعات الاقتصادية لتحفيز مكاسب بأسواق الأسهم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.12 بالمئة إلى 102.92 بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، لكن ذلك أعقب ارتفاعا بنحو 0.41 بالمئة الليلة الماضية، وهو أكبر ارتفاع منذ 18 يوليو تموز.

(رويترز)