الدولار يحوم حول أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف بعد تعليقات لرئيس المركزي الأمريكي

طوكيو: استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء في وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تيسير السياسة النقدية إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضا من أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015 مقابل الفرنك السويسري.

وأكد باول أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتبنى نهجا صبورا تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. لكنه لم يستبعد خفضها في اجتماع هذا الشهر، مؤكدا أن كل شيء يعتمد على ما يرد من بيانات.

وتزيد هذه التعليقات من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المقرر صدوره غدا الخميس. وأدت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أشارت إلى متانة سوق العمل في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الدولار عن أدنى مستوياته أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، قليلا إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 96.373.

(رويترز)