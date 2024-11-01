الدولار يرتفع بعد بيانات أظهرت ضعف نمو الوظائف الأمريكية

نيويورك: ارتفع الدولار مقابل اليورو ومعظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤا شديدا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول وسط اضطرابات ناجمة عن الأعاصير وإضراب عمال في قطاع صناعة الطائرات.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد تعديلها بالخفض إلى 223 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف في أكتوبر تشرين الأول 113 ألف وظيفة.

لكن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل ثابتا رغم هذا عند 4.1 بالمئة مما يضمن بقاء سوق العمل على أرض صلبة.

واجتاح الإعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر أيلول، ثم ضرب الإعصار ميلتون فلوريدا بعد ذلك بأسبوع. ودخل 41400 عامل جديد في إضراب، منهم عمال صيانة الآلات في شركة بوينج وشركة تكسترون للطائرات، في الوقت الذي كان يُجرى فيه مسح لأصحاب العمل بغرض إعداد تقرير الوظائف لشهر أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض اليورو 0.40 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.084 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.36 بالمئة إلى 104.24.

وتقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل هو آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل أن يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للاختيار بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة محتدمة بشدة بينهما. ويعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بخصوص سعر الفائدة بعد يومين من الانتخابات.

ويتجه الدولار صوب إنهاء سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات مقابل الين ليرتفع 0.60 بالمئة إلى 152.94، قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام في اليابان.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.29632 دولار اليوم الجمعة، ويتجه لإنهاء سلسلة من الخسائر الأسبوعية استمرت خمسة أسابيع مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 0.57 بالمئة في أثناء اليوم إلى 69531 دولارا.

