الدولار يرتفع بعد تعليقات باول الحذرة

طوكيو: ارتفع الدولار اليوم الأربعاء بعد أن انتعش من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن تحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بنبرة حذرة بشأن مدى قرب خفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي اليوم الأول من شهادته أمام الكونجرس الليلة الماضية، قال باول إن خفض سعر الفائدة لن يكون أمرا مناسبا حتى يكتسب البنك المركزي “ثقة أكبر” في أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو والين، عند 105.14 نقطة، بعد ارتفاعه بنحو 0.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وكان قد انخفض يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 13 يونيو حزيران بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة على نحو غير متوقع.

(رويترز)