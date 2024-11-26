الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين

سنغافورة: ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، وسط تأهب المستثمرين لسياسات يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل أولي على تصريحات ترامب قفز الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الكندي.

وارتفعت العملة الأمريكية أيضا إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو تموز مقابل اليوان الصيني. وهبطت عملات أخرى أيضا مقابل الدولار لكنها قلصت خسائرها بحلول تعاملات فترة ما بعد الظهيرة في آسيا.

ووجد الدولار نفسه في وضع دفاعي خلال اليومين الماضيين مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.

(رويترز)