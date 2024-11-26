اقتصاد | أخبار

الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين

26 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

سنغافورة: ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، وسط تأهب المستثمرين لسياسات يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل أولي على تصريحات ترامب قفز الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الكندي.

وارتفعت العملة الأمريكية أيضا إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو تموز مقابل اليوان الصيني. وهبطت عملات أخرى أيضا مقابل الدولار لكنها قلصت خسائرها بحلول تعاملات فترة ما بعد الظهيرة في آسيا.

ووجد الدولار نفسه في وضع دفاعي خلال اليومين الماضيين مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الدولار يتراجع بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة
16 - مايو - 2025
الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي
7 - مايو - 2025
الدولار يكافح للحفاظ على مكاسب متواضعة مع بدء محادثات تجارية مع أمريكا
16 - أبريل - 2025
ترامب: الدولار سيبقى “دائما” العملة المرجعية
12 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية