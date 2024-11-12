الدولار يرتفع وبتكوين تتراجع بعد صعودها بدعم من سياسات ترامب المتوقعة

نيويورك- لندن: ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء في حين تراجعت عملة بتكوين بعد صعودها القياسي مع استمرار المستثمرين في التداولات التي تراهن على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونزلت بتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 89982 دولارا، وانخفضت العملة المشفرة مجددا في أحدث تداول 1.2 بالمئة إلى 86945 دولارا. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب”.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف خبير أسواق الصرف الأجنبي لدى يو.بي.إس في نيويورك “لا يزال الأمر امتدادا لتحركات ما بعد الانتخابات… السوق تركز حاليا على ما ستؤول إليه فترة ترامب الرئاسية الثانية، لا سيما سياساته التي ربما تكون إيجابية بالنسبة للدولار مثل الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة”.

ومن المتوقع أن ترفع زيادة الرسوم الجمركية الأسعار، مما يترك مجالا أقل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات منها اليورو، 0.53 بالمئة إلى 105.98، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أوائل يوليو تموز.

وتراجع اليورو اليوم إلى 1.06065 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل نيسان، وسجل في أحدث تداول انخفاضا 0.41 بالمئة إلى 1.061 دولار.

وانزلق الجنيه الإسترليني 0.61 بالمئة إلى 1.2791 دولار بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور وارتفاع معدل البطالة في بريطانيا.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.46 بالمئة إلى 154.41 ين. وكانت العملة اليابانية نزلت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 154.715 للدولار الأسبوع الماضي.

وختم اليوان الصيني جلسة التداولات المحلية عند 7.2378 للدولار، وهو أدنى إغلاق له منذ الأول من أغسطس آب.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.52 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.6542 دولار.

(رويترز)