الدولار يرتفع وسط تقارير عن تقدم ترامب في الانتخابات الأمريكية

طوكيو: ارتفع الدولار إلى حد كبير اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية لآراء الناخبين بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد تقاربا شديدا، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة من بينها اليورو والين، 0.76 في المئة إلى 104.14 بحلول الساعة 0048 بتوقيت غرينتش.

وانخفض اليورو 0.77 في المئة إلى 1.0844 دولار، بينما صعد الدولار 0.68 في المئة مقابل الين إلى 152.64 ين.

وصعدت بتكوين بأكثر من ثلاثة في المئة إلى 71317 دولارا. ويُنظر إلى ترامب على أنه أكثر دعما للعملات المشفرة من هاريس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.63 في المئة إلى 0.6595 دولار.

(رويترز)