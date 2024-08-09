الدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع واليوان يرتفع

طوكيو: استقر الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية منافسة بعد أن أدى أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في قرابة عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.

وارتفع اليوان بعد قراءة أقوى من المتوقع للتضخم في الصين وتثبيت سعر الصرف الرسمي.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بعد انتعاش استمر ثلاثة أيام بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن حفزت بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع أمس الخميس تقلص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

واستقر الين الياباني والفرنك السويسري، اللذين يعتبران من عملات الملاذ الآمن، قرب أدنى مستوياتهما في أسبوع، مع استفادة الأسهم الآسيوية من موجة صعود في ختام تعاملات أمس في وول ستريت، بينما ظلت العملات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مرتفعة.

وتراجع الدولار أمام الين 0.1 بالمئة إلى 147.08 ين بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، متجها إلى تسجيل زيادة 0.4 بالمئة تقريبا هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض حاد بلغ 1.5 بالمئة يوم الاثنين.

(رويترز)