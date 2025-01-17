الدولار يستقر قبل تنصيب ترامب لكنه يتجه نحو تراجع أسبوعي

لندن – رويترز: استقر الدولار أمس الجمعة لكنه اتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسياسات إدارته المقبلة.

واتجه الين صوب أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار.وصعد الدولار في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم رغم أن الاقتصاد الأمريكي قوي بالفعل.

وهدأت عمليات البيع المتواصلة في سوق السندات بعدما صدرت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وجاءت أقل من المتوقع، وبعدما قال كريستوفر والر المسؤول في البنك المركزي الأمريكي إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك.

ودفع هذا الأسواق إلى رفع رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مما ضغط على الدولار قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 43 نقطة أساس في عام 2025.

ويترقب المستثمرون خطاب ترامب في مراسم التنصيب يوم الاثنين القادم للحصول على أي إشارات عن خطواته السياسية في ظل التوقعات بأن السوق ستشهد تقلبات في الفترة المقبلة.

وقالت فيونا سينكوتا محللة الأسواق البارزة لدى سيتي إندكس «ما سيحدث في المستقبل يعتمد على ما سنسمعه من ترامب، وما سيفعله والسياسات التي سينفذها في أولى أيام ولايته».

وارتفع الين بأكثر من واحد في المئة مقابل الدولار هذا الأسبوع ليعوض خسائر الأسبوع الماضي. وصعد في أحدث التعاملات 0.37 في المئة عند 155.69 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في شهر عند 154.98 أمام العملة الأمريكية.

وساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة. ووضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 في المئة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.35 في المئة إلى 1.2194 دولار ليظل قريبا من أدنى مستوى له في 14 شهرا والذي سجله يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات أمس الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع في ديسمبر /كانون الأول مما أثار مخاوف من انكماش اقتصادي في الربع الرابع. واستقر اليورو عند 1.03 دولار.وبهذا ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 في المئة إلى 109.08 ليبتعد قليلا عن أعلى مستوى سجله في أكثر من عامين في بداية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر 0.5 في المئة خلال الأسبوع، وهو ما قد ينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الصيني الذي سجل 7.3290 للدولار بعد أن أظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 5.4 في المئة في الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين.

وزادت بتكوين اثنين في المئة إلى 102246 دولارا الجمعة في ظل الآمال في أن إدارة ترامب القادمة ستمثل تحولا في سياسات العملات المشفرة.