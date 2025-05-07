الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي

طوكيو: استقر الدولار اليوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد السياسة في ظل ضبابية اقتصادية ومع مواصلة كبار المستثمرين في آسيا بيع الأصول الأمريكية.

وخففت أنباء عن محادثات بين الولايات المتحدة والصين مقررة يوم السبت من المخاوف بشأن الحرب التجارية التي هزت ثقة المستثمرين في الدولار والأسواق الأمريكية. ومن المتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي بشأن الفائدة.

ويبدو أن هناك بعض التراجع في مبيعات الدولار منذ الأسبوع الماضي، والتي كانت مدفوعة بتخلص المستثمرين على مستوى العالم خاصة في الأسواق الناشئة، من العملة أو جلب الأموال إلى الوطن.

وأدى ارتفاع قياسي في قيمة الدولار التايواني إلى صعود العملات في سنغافورة وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى من آسيا هذا الأسبوع.

(رويترز)