اقتصاد | أخبار

الدولار يستقر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي

منذ ساعتين

حجم الخط
0

طوكيو: استقر الدولار اليوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد السياسة في ظل ضبابية اقتصادية ومع مواصلة كبار المستثمرين في آسيا بيع الأصول الأمريكية.

وخففت أنباء عن محادثات بين الولايات المتحدة والصين مقررة يوم السبت من المخاوف بشأن الحرب التجارية التي هزت ثقة المستثمرين في الدولار والأسواق الأمريكية. ومن المتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي بشأن الفائدة.

ويبدو أن هناك بعض التراجع في مبيعات الدولار منذ الأسبوع الماضي، والتي كانت مدفوعة بتخلص المستثمرين على مستوى العالم خاصة في الأسواق الناشئة، من العملة أو جلب الأموال إلى الوطن.

وأدى ارتفاع قياسي في قيمة الدولار التايواني إلى صعود العملات في سنغافورة وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى من آسيا هذا الأسبوع.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الدولار يكافح للحفاظ على مكاسب متواضعة مع بدء محادثات تجارية مع أمريكا
16 - أبريل - 2025
ترامب: الدولار سيبقى “دائما” العملة المرجعية
12 - أبريل - 2025
الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي
5 - أبريل - 2025
الدولار يصعد قليلا وسط ترقب لرسوم جمركية أمريكية جديدة
2 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية