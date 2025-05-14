الدولار يستقر مع دعم تطورات التجارة

طوكيو: استقر الدولار يوم الأربعاء بعدما سجل أكبر انخفاض له في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال الليل، إذ عززت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي جاءت أقل من المتوقع، موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من تيسير السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع انحسار التوتر التجاري العالمي.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 0.3 بالمئة، وذلك بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في مارس آذار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 100.94 بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 0.8 بالمئة يوم الثلاثاء.

(رويترز)