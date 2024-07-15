الدولار يستقر والعملات المشفرة تقفز وسط تقييم الأسواق لاحتمالات فوز ترامب

لندن – رويترز: استقر الدولار أمس الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع تقييم المستثمرين لتأثير محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فرصه في انتخابات الرئاسة المقبلة وانعكاسات ذلك على الأسواق.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بأقل من 0.1 في المئة خلال اليوم عند 104.10 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي استقر عند 1.0910 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار عند 1.0921 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.2979 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط توقعات بأن فوز ترامب ستصحبه سياسات تؤدي إلى زيادة الدين الحكومي وارتفاع التضخم.

وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس إلى 4.2197 في المئة. وصعدت العملات المشفرة، إذ قفزت بتكوين أربعة في المئة إلى 62601 دولار. وزادت إيثر بنحو خمسة في المئة إلى 3338 دولار.

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في أواخر الأسبوع الماضي ووصل في أحدث تداولات إلى 157.96 للدولار، على الرغم من أنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 157.30 الذي سجله يوم الجمعة.

ويعتقد أن طوكيو تدخلت في السوق لدعم العملة اليابانية المتعثرة الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين (22.4 مليار دولار) لدعم العملة يوم الخميس. وانخفض اليوان الصيني في أحدث التعاملات 0.2 في المئة إلى 7.2616 للدولار في السوق المحلية.