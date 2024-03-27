الدولار يستقر والين يتأرجح قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية

سنغافورة: استقر الدولار اليوم الأربعاء في أعقاب المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما دفع الين الياباني للاقتراب أكثر من المستويات التي استدعت تدخلا حكوميا في السوق في عام 2022.

وجرى تداول الين عند 151.52 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة.

وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية، إذ انخفض بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.

(رويترز)