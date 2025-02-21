الدولار يسجل أدنى مستوياته منذ بداية العام وسط شكوك إزاء تهديدات ترامب الجمركية

سنغافورة: صعد الين إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الجمعة على خلفية قفزة سجلها التضخم باليابان، في حين يتجه الدولار لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بعدما أصبح المتعاملون يعتقدون بشكل متزايد أن الحديث الصاخب عن الرسوم الجمركية في مستهل الولاية الثانية لدونالد ترامب لم يكن في الغالب إلا محض تهديدات.

واخترق الين مستوى المقاومة عند 150 مقابل الدولار الليلة الماضية وواصل الارتفاع إلى 149.285 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية بآسيا بعد أن شهد التضخم الأساسي أسرع وتيرة نمو في 19 شهرا في يناير كانون الثاني.

وزاد اليورو 0.8 بالمئة خلال الليل واستقر في آسيا عند 1.0498 دولار وسط ترقب المتداولين للانتخابات المقررة في ألمانيا مطلع الأسبوع. وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز ائتلاف محافظ.

(رويترز)