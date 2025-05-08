الدولار يصعد بعد حديث ترامب عن “اتفاق تجاري كبير” مع بريطانيا

لندن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستعلنان قريبًا عن اتفاق تجاري “كامل وشامل”، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعًا في الأسواق المالية، حيث صعد الدولار بشكل طفيف أمام عدد من العملات الرئيسية.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، كتب ترامب أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن “اتفاق تجاري كبير مع ممثلي دولة كبيرة تحظى باحترام كبير”، دون أن يذكر اسم الدولة. لكن صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت لاحقًا أن الدولة المعنية هي المملكة المتحدة.

شكل الصفقة

تزامن إعلان ترامب مع ارتفاع طفيف في الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ صعد إلى 144.44 ينًا و0.8275 فرنكًا سويسريًا، مدعومًا أيضًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع اليورو إلى 1.1291 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، إلى 100.04.

من جانبها، قالت كريستين كوندبي-نيلسن، محللة العملات في بنك “دانسك”، إن اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة سيكون مكسبًا مهمًا لبريطانيا بعد صعوبات أعقبت خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأضافت: “الأمر مهم بالتأكيد، لكن دعونا ننتظر شكل الصفقة. أنا متفائلة بحذر، وأرى أن هذا إيجابي للجنيه الإسترليني”.

وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب مبكرة بنسبة 0.5%، قبل أن يتراجع إلى 1.3279 دولار، وسط ترقّب لإعلان بنك إنكلترا المحتمل عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.

آفاق تجارية أوسع وقلق من التفاصيل

في السياق ذاته، قال رودريغو كاتريل، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “السوق تعمل بفكرة أن أي اتفاق تجاري هو خبر جيد، لأنه يوفّر وضوحًا ونموذجًا يُحتذى به… لكن المشكلة تكمن في التفاصيل، هذه الاتفاقات لن تكون بالمجان”.

وكان ترامب قد أشار، في وقت سابق، إلى إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول أخرى مثل الهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، فيما تُعد مفاوضات التجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا.

وسيراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع المرتقب يوم السبت في سويسرا، والذي سيجمع بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والمفاوض التجاري جيميسون جرير، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ.

ورغم استبعاد ترامب تقديم تنازلات لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، إلا أن الأسواق تترقب أي بوادر في هذا المسار.

(وكالات)