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الدولار يصعد بفضل بيانات أمريكية قوية

منذ 10 دقائق

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سنغافورة: صعد الدولار اليوم الأربعاء وتراجع الين مقتربا من مستويات استدعت تدخل السلطات اليابانية العام الماضي، وذلك بعد أن دفعت بيانات قوية في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع وقللت الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

واقتربت العملة اليابانية مقابل الدولار من مستوى 158.42 ين خلال الليل، وهو أضعف مستوى في نحو ستة أشهر، بينما وصلت في أحدث التداولات إلى 158.19 ين.

وحذر وزير المالية الياباني أمس من بيع الين على نحو متعجل، وذلك مع اقتراب سعر الصرف من مستوى 160 الذي أدى إلى عمليات بيع قبل ستة أشهر.

(رويترز)

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