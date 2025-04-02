الدولار يصعد قليلا وسط ترقب لرسوم جمركية أمريكية جديدة

سنغافورة: ارتفع الدولار قليلا الأربعاء بينما لم يطرأ تغيير يذكر على العملات الأخرى وسط قلق وترقب لخطة رسوم جمركية سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد تحدث تغيرات جذرية في النظام التجاري العالمي وتهز الأسواق المالية.

وبلغ سعر اليورو في أحدث التعاملات 1.0784 دولار فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2907 دولار، إذ انخفض كلاهما قليلا قبل إعلان البيت الأبيض خطة الرسوم الجمركية في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

وأطلق ترامب على اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل/ نيسان “يوم التحرير”.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنها.

وقالت كارول كونج الخبير الاستراتيجية في العملات في كومنولث بنك الأسترالي “ستشهد الأسواق توترا قبل الإعلان”.

وأضافت “ستتأثر الثقة بأي أخبار جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية، وهذا بدوره سيدفع حركة العملات قبيل الإعلان المرتقب”.

ومقابل العملة اليابانية ارتفع الدولار بصورة طفيفة إلى 149.70 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.62301 دولار ليتعافى قليلا من انخفاضه خلال الأسبوع.

ولا تزال التفاصيل حول حجم ونطاق الرسوم الجمركية غير معروفة، لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مساعدي ترامب يدرسون فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20 بالمئة، بدلا من استهداف دول أو منتجات بعينها.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في بنك إم يو إف جي “فرض رسوم جمركية شاملة عالمية على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين تتراوح بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة سيعتبر الأكثر حدة، ومن المرجح أن يثير أكبر رد فعل لتجنب المخاطرة”.

وأججت المخاوف بشأن تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على أكبر اقتصاد في العالم وسلسلة من البيانات الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف الركود، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار منذ بداية العام.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بصورة طفيفة إلى 104.28 نقطة الأربعاء، على الرغم من تسجيل الدولار انخفاضا قدره 3.1 بالمئة في مارس/ آذار، وهو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وأظهرت بيانات الثلاثاء انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في مارس/ آذار، بينما قفز مؤشر التضخم بأسعار المصنع إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وسط تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفض الدولار الكندي قليلا إلى 1.4304 للدولار، كما تراجع البيزو المكسيكي قليلا إلى 20.389 للدولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم الثلاثاء بشأن خطة كندا “لمواجهة الإجراءات التجارية غير المبررة” للولايات المتحدة.

وقال محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية، محذرا من تداعياتها المحتملة على النمو العالمي.

(رويترز)