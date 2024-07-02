الدولار يصعد مدعوما بعوائد السندات الأمريكية

سنغافورة – رويترز: صعد الدولار أمس الثلاثاء مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في وقت ظل فيه الين الياباني عند أدنى مستوياته منذ عام 1986.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479 بالمئة، وأرجع المحللون التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي. وسجل عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.443 بالمئة في التعاملات الآسيوية.

ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن ارتفاع طفيف سجله مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وصعدت العملة الأوروبية 0.11 بالمئة إلى 1.07287 دولار.

وهبط الين الياباني إلى 161.745 مقابل الدولار أمس الثلاثاء، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 38 عاما، مواصلا تراجعه المدفوع بشكل أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

ومقابل اليورو تراجع الين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 173.67 الاثنين وظل قريبا من هذا المستوى الثلاثاء أيضا. ومقابل الدولار الأسترالي جاء الين قرب أدنى مستوياته في 33 عاما مع استمرار جاذبية صفقات فروق أسعار الفائدة.

وتداول اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار عند 7.3043 يوان يوم أمس الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من ست عملات رئيسية، 105.93، مع ترقب بيانات الوظائف وتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول خلال حضوره لمنتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.6053 دولار أمريكي. كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2633 دولار أمريكي. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.66405 دولار أمريكي.