الدولار يصعد مقابل اليورو والين وسط تركيز على أسعار الفائدة

ارتفع الدولار قليلا مقابل اليورو والين، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة، إذ عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي.

كما يرى البنك أن البنك المركزي الأوروبي اختتم دورة التيسير النقدي.

ورفع اقتصاديون توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو واليابان عقب اتفاقيات تجارية إيجابية نسبيا، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة يشي بأن الاقتصاد يقترب من مرحلة الركود.

وانخفض اليورو 0.12 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار يوم الجمعة.

(رويترز)