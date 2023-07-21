الدولار يصعد وبيانات التضخم باليابان تعزز الين

سنغافورة: ارتفع الدولار اليوم الجمعة فيما أشارت البيانات إلى متانة سوق العمل الأمريكية مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما تعزز الين بعد تسارع وتيرة التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مجددا في يونيو حزيران.

وتُعقد الأسبوع المقبل اجتماعات للبنوك المركزية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، فيما يحلل المستثمرون البيانات من أجل توقع مسارات السياسة النقدية بشكل أفضل.

وارتفع الين 0.08 بالمئة إلى 139.97 للدولار بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.3 بالمئة في يونيو حزيران عنه قبل عام، متماشيا مع متوسط توقعات السوق، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ اثنين بالمئة.

(رويترز)