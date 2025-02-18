الدولار يصعد وسط تقييم المخاوف من الرسوم الجمركية

سنغافورة: ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لمخاوف الرسوم الجمركية ومسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين استقر الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهرين بعد أن قرر بنك الاحتياطي الأسترالي خفض تكاليف الاقتراض مثلما كان متوقعا.

وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) سعر الفائدة النقدية بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.10 بالمئة اليوم في أول تيسير نقدي يجريه منذ جائحة 2020، لكنه ظل حذرا إزاء تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.

وأبقى هذا الدولار الاسترالي مستقرا عند 0.6351 دولار أمريكي بعد موجة من التقلبات في أعقاب القرار. ولامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى في شهرين عند 0.6374 دولار أمريكي أمس الاثنين وارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في فبراير شباط مع تراجع المخاوف من حرب تجارية.

(رويترز)