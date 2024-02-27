الدولار يكابد لتحديد اتجاهه والين يرتفع بدعم بيانات التضخم

واجه الدولار صعوبة في تحديد اتجاهه اليوم الثلاثاء قبل صدور بيانات مهمة من الممكن أن توفر مزيدا من الدلائل على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في حين ارتفع الين بعدما أكدت بيانات أن التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي.

وتجاوز تضخم أسعار المستهلكين في اليابان التوقعات، مما أبقى على بعض التوقعات بأن ينهي البنك المركزي سياسته النقدية فائقة التيسير بحلول أبريل نيسان.

وزاد الين 0.35 بالمئة إلى 150.18 للدولار. وكان الدولار قد وصل في منتصف فبراير شباط إلى 150.88 ين مسجلا أعلى مستوى مقابل العملة اليابانية منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)