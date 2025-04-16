الدولار يكافح للحفاظ على مكاسب متواضعة مع بدء محادثات تجارية مع أمريكا

سنغافورة: واجه الدولار صعوبة في التمسك بمكاسب متواضعة اليوم الأربعاء في وقت ارتفع فيه الفرنك واليورو والين وكذلك الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في ستة أشهر مع تحول التركيز إلى إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

ووقع الدولار ضحية اهتزاز الثقة في الولايات المتحدة بسبب التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة ومرتفعة وتطبيقها ثم تعليقها على مدى بضعة أسابيع اتسمت بالتقلب الشديد للمشهد التجاري العالمي وللأسواق بالتبعية.

وبعد أن هبط اليورو من صعود شهده الأسبوع الماضي وأوصله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مسجلا 1.1474 دولار، عاد في التعاملات الآسيوية ما بعد الظهيرة لموقف أقوى وارتفع 0.6 بالمئة إلى 1.1346 دولار مما ضغط على مؤشر الدولار لينزل دون مستوى 100.

(رويترز)