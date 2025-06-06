الدولار يهبط مع تراجع الاقتصاد الأمريكي والأزمات التجارية

سنغافورة: يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية اليوم الجمعة متأثرا بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأمريكي في وقت لم تشهد المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدما يذكر رغم اقتراب الموعد النهائي.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع والتي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وشهد أداء العملات تقلبات خلال الليل وارتفع معظمها مقابل الدولار في البداية على خلفية تفاؤل بعد أن تحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هاتفيا لأكثر من ساعة، قبل أن تتقلص بعض المكاسب.

وحصل اليورو على دعم من خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي بعد خفض سعر الفائدة مما أدى إلى ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر عند 1.1495 دولار أمس الخميس.

وصعد في أحدث التعاملات 0.05 بالمئة عند 1.1449 دولار.

(رويترز)