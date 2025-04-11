الدولار يهوي لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري

طوكيو: انخفض الدولار اليوم الجمعة جراء تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأمريكية لصالح الملاذات الآمنة ومنها الفرنك السويسري والين واليورو بالإضافة إلى الذهب.

وسجل الذهب ذروة تاريخية جديدة، بينما وصل الفرنك إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات.

وشهدت بورصة وول ستريت في نيويورك موجة بيع أمس الخميس متخلية عن مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة كانت مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على عشرات الدول.

كما تشهد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل عمليات بيع مكثفة، مما يضع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات على مسار تحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2001.

قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون “سادت حالة من البيع القوي في الأسواق الأمريكية، وتوجهت (عمليات الشراء) نحو أصول الملاذ الآمن التقليدية، مع تراجع الدولار عن جاذبيته”.

وأضاف قائلا “تبدو هذه التحركات أشبه بتدفقات إعادة رؤوس الأموال الأجنبية، حيث ركز الكثيرون على فكرة أن قرار ترامب المتردد بتعليق الرسوم الجمركية كان بسبب زيادة مخاطر النظام، وهجرة رؤوس الأموال”.

وانخفض الدولار بنسبة 1.2 بالمئة إلى 0.81405 فرنك سويسري لأول مرة منذ يناير كانون الأول 2015، مواصلا بذلك انخفاضه الذي بلغ قرابة أربعة بالمئة أمس الخميس.

وهبطت العملة الأمريكية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 142.88 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 سبتمبر أيلول.

وارتفع اليورو بنحو 1.7 بالمئة إلى 1.13855 دولار، وذلك لأول مرة منذ فبراير شباط 2022. كما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمئة أمام العملة الأمريكية.

(رويترز)